RECRUTEMENT CONTRACTUEL: Assistant Gestion de données climatologiques (m/f/x) - niveau C

Afin de compléter son équipe, l'Institut Royal Météorologique (IRM) est à la recherche d'un collaborateur dynamique et motivé pour le support quotidien du Service de Climatologie.

Descriptions des tâches:

Vous contribuez occasionnellement aux observations à 8h du matin dans le parc climatologique de l'IRM

Vous gérez la réception des bulletins mensuels envoyés par les observateurs du réseau climatologique belge et vous vérifiez leur contenu.

Vous contribuez aux contacts téléphoniques avec les observateurs du réseau.

Vous contribuez à l'envoi de matériel pour les observateurs et vous gérez la documentation à ce sujet.

Vous encodez des données et des informations climatologiques.

Vous contribuez au contrôle de qualité de données climatologiques.

Vous tenez à jour, classez et archivez des documents utiles au Service.

Profil: Aptitudes et compétences techniques



Vous maîtrisez le français et vous vous exprimez clairement.

Vous êtes à l'aise et convivial au téléphone.

Vous avez le sens des responsabilités et effectuez vos tâches avec sérieux.

Vous respectez les délais imposés.

Vous aimez le travail en équipe.

Vous aimez vous former.

Vous avez une connaissance de base pratique de logiciels informatiques de soutien, notamment traitement de texte (par ex. Word) et tbleur (par ex. Excel).

Atouts (non exclusifs pour le poste):

Vous avez une expérience ou des connaissances en météorologie/climatologie.

Vous pouvez tenir une conversation en néerlandais.

Une bonne motivation est également importante.

Offre:

L'IRM offre un poste de collaborateur niveau C au Service de Climatologie dans le cadre d'une convention premier emploi (moins de 26 ans) à durée déterminée et avec le barème de traitement correspondant C1.

Comment postuler ?

Si vous êtes intéressé par la fonction et que vous avez moins de 26 ans et que vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envoyer votre C.V. accompagné de votre lettre de motivation, de l’attestation prouvant que vous êtes demandeur d’emploi et d’une copie de votre certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) avant le 01 juin 2018 à l’attention de M. Christian TRICOT, soit par courrier électronique à christian.tricot@meteo.be, soit par la poste à Avenue Circulaire 3, 1180 Uccle.