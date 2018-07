Convention premier emploi

Recrutement contractuel : (h/f/x) – niveau D

Afin de compléter son équipe, l’Institut Royal Météorologique (IRM) est à la recherche d’un collaborateur dynamique et motivé pour une fonction dans l’entretien.



Descriptions des tâches :

• Vous réalisez l’entretien des locaux, bureaux et espaces communs dans les bâtiments de l’Institut afin de contribuer à un environnement de travail propre et agréable pour les collaborateurs.

• Vous vous assurez de l'approvisionnement et de la maintenance des fournitures hygiéniques et des produits d'entretien

• Vous apportez quand c’est nécessaire un soutien aux activités du réfectoire

• Vous offrez un soutien ponctuel et occasionnel lors de l’organisation de certains évènements et réceptions pour ce qui concerne le service

• Vous vous assurez que le traitement sélectif des déchets est bien réalisé et vous contribuez au système de management environnemental



Profil : Aptitudes et compétences techniques

• Connaissances de base en entretien de surface (produits et matériels)

• Connaissances de base en règles d’hygiène dans l’environnement des sanitaires et de la cuisine.

• Variété des tâches et flexibilité des horaires (possibilité d’heures supplémentaires, shift tôt le matin ou fin d’après-midi, …)



Attention ! Les compétences techniques en gras sont considérées comme extrêmement importantes pour cette fonction. Le poids de celles-ci dans le score final est plus important.



Une bonne motivation est également importante.



Offre :

L’IRM offre un poste de collaborateur niveau D dans la cellule Entretien et Catering dans le cadre d’une convention premier emploi (moins de 26 ans) à durée déterminée et avec le barème de traitement correspondant NDT1.



Comment postuler ?

Si vous êtes intéressé par la fonction, que vous avez moins de 26 ans et que vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envoyer votre C.V. accompagné de votre lettre de motivation, de l’attestation prouvant que vous êtes demandeur d’emploi et d’une copie de votre certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) avant le 20 août 2018 à l’attention de M. Vandervaeren, soit par courrier électronique à benoit.vandervaeren@meteo.be, soit par la poste à Avenue Circulaire 3, 1180 Uccle.