CONVENTION PREMIER EMPLOI: Gestionnaire de base de données ORACLE (m/f/x) – niveau B

Afin de compléter son équipe, l’Institut Royal Météorologique (IRM) est à la recherche d’un collaborateur dynamique et motivé pour le support quotidien du service Gestion des données.



Descriptions des tâches :

· Vous développez des outils et interfaces web permettant l’extraction ou l’acquisition de données. Vous assurez le bon fonctionnement de ces outils et collaborez à la maintenance et l’évolution des outils développés au sein de votre équipe. Vous documentez systématiquement vos changements.

· Vous assurez un support quotidien aux utilisateurs et développeurs des applications. Vous assurez la bonne documentation.

· Vous procédez à l’extraction et la transformation de données afin de répondre à des demandes internes et externes. Vous vous assurez de la qualité de ces données avant leur livraison ; vous assurez la pérennité des données par le suivi des procédures de backup, vous contrôlez régulièrement la qualité des backups et vous vous assurez de maitriser leur restauration.



Profil : Compétences techniques

• Vous connaissez plusieurs des langages suivants: Python, PHP, bash, Java, html, css, Javascript.

• Atout : vous avez de l'expérience de développement de système GIS: Geoserver, Geonetwork, leaflet.

• Vous êtes capable de concevoir, d’analyser et d’optimiser des requêtes SQL.

• Vous avez une bonne connaissance de la programmation orientée objet.

• Vous avez des connaissances élémentaires des systèmes Linux/Unix et savez utilisez les outils de base de ces OS (ssh, crontab, wget,…)

Attention ! Les compétences en gras sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction. Celles-ci ont une valeur plus importante dans le score final.

Une bonne motivation est également importante.







Offre :



L’IRM offre un poste de collaborateur niveau B au Service de gestion des données dans le cadre d’une convention premier emploi (moins de 26 ans) à durée déterminée et avec le barème de traitement correspondant NBI1.



Comment postuler ?

Si vous êtes intéressé par la fonction et que vous avez moins de 26 ans et que vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envoyer votre C.V. accompagné de votre lettre de motivation, de l’attestation prouvant que vous êtes demandeur d’emploi et d’une copie de votre diplôme de bachelier avant le 30 juin 2018 à l’attention de M. Dekeyzer soit par courrier électronique à stephane.dekeyzer@meteo.be, soit par la poste à Avenue Circulaire 3, 1180 Uccle.