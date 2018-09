Recrutement contractuel : Gestionnaire Financier comptable (m/f/x) – niveau B



Afin de compléter son équipe, l’Institut Royal Météorologique (IRM) est à la recherche d’un collaborateur dynamique et motivé pour le support quotidien du service de comptabilité.



Descriptions des tâches :

• Vous gérez le suivi des projets et des budgets.

• Vous vous occupez des tous les comptes bancaires de IRM.

• Vous vous occupez des déclarations TVA mensuelles de L’IRM.

• Vous vous occupez de la vérification de l’encodage des factures clients et fournisseurs.

• Vous vous occupez de l’élaborations des bons de commandes.

• Vous vous occupez de toutes les tâches administratives.



Profil : Compétences techniques

• Vous détenez un baccalauréat en comptabilité.

• Vous maîtrisez l'ensemble de MS Office (Word, Excel).

• Vous avez une bonne connaissance du logiciel Pia 5.

• Vous avez l’esprit d’équipe et travaillez de manière précise et efficace.

Attention ! Les compétences en gras sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction. Celles-ci ont une valeur plus importante dans le score final.

Une bonne motivation est également importante.





Offre :



L’IRM offre un poste de collaborateur niveau B au Service de comptabilité dans le cadre d’une convention premier emploi (moins de 26 ans) à durée déterminée et avec le barème de traitement correspondant NBF1.





Comment postuler ?



Si vous êtes intéressé par la fonction et que vous avez moins de 26 ans et que vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envoyer votre C.V. accompagné de l’attestation prouvant que vous êtes demandeur d’emploi et d’une copie de votre diplôme de bachelier avant le 13 septembre 2018 à l’attention de Mme Borremans soit par courrier électronique à muriel@meteo.be, soit par la poste à Avenue Circulaire 3, 1180 Uccle.