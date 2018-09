CONVENTION PREMIER EMPLOI - Assistant en informatique : Infrastructure informatique et télécommunication



Afin de compléter son équipe informatique, l’Institut Royal Météorologique est à la recherche d’un collaborateur dynamique et motivé.



Descriptions des tâches :



Vous serez responsable de et/ou charger de :



• Prendre en part au service de réserve des opérateurs informatique en cas de pénuries imprévues dans cette équipe (uniquement le jour 7h-19h). Les tâches principales sont la surveillance de l'infrastructure informatique, des processus opérationnels et les demandes des utilisateurs.

• Vous serez engagé à temps plein au service des opérateurs, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lorsque l’équipe n’est pas complète. Vous n'assurerez aucun autre service de réserve pendant cette période limitée.



• La gestion des stocks et de l’inventaire du matériel informatique.

• L’entretien du réseau et de la salle informatique.

• Le dessin et la mise à jour des plans de l’infrastructure informatique (réseau, salle, racks, ...)

• Assurer la réserve opérateur en cas d’absence de l’opérateur en titre (service chaque jour ouvrable de 7h00 à 19h00). L’objectif est entre autre la surveillance des processus opérationnels et de la salle informatique, ainsi que le suivi des demandes des utilisateurs.



Offre :



Une convention de premier emploi (moins de 26 ans) de niveau C à durée déterminée.



De plus, en tant que membre du personnel de l’administration fédérale, vous pouvez bénéficier des transports publics tant que cela reste compatible avec votre horaire.



Comment postuler ?



Si vous êtes intéressé par la fonction et que vous êtes au moins détenteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire général ou technique ou équivalent, que vous avez moins de 26 ans et que vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envoyer votre C.V. accompagné de votre lettre de motivation et de l’attestation prouvant que vous êtes demandeur d’emploi avant le 30 septembre à l’attention de Mme Nancy Ackerman par courrier électronique à nancy.ackerman@meteo.be ou par la poste : avenue Circulaire 3 B-1180 Uccle.