Recrutement : Technicien(ne) de surface niveau D – Dourbes (convention premier emploi – moins 26 ans)



Le « Centre de Physique du Globe » de l’Institut Royal Météorologique de Belgique, localisé à Dourbes (Viroinval), est à la recherche d’un collaborateur dynamique et motivé pour l’entretien de ses bâtiments.



Descriptions des tâches :

Le (la) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) du nettoyage et de l’entretien de base des 23 bâtiments et de leurs extérieurs immédiats, à l'exception des trois habitations privées.

Il/Elle assurera un nettoyage soigné tout particulièrement dans les bâtiments principaux (le pavillon central, le magnétisme, l'ionosphère et le paléo).

Tâches : • Épousseter les bureaux et les meubles, • Nettoyer à l'eau les sols et les toilettes, • Vider les poubelles, • Nettoyer les pavés extérieurs une à deux fois sur l'année, • Nettoyer les vitres et les volets.

Il/elle collaborera également à la préparation des chambres pour l’accueil des scientifiques visiteurs, au suivi des demandes des différentes personnes en cas de visite ou évènements spéciaux, à la commande des produits d'entretien et de consommation pour l'année, à la gestion de la blanchisserie et du lavoir, ainsi qu'occasionnellement aux activités en cuisine.

Profil :

Avoir l’esprit d’équipe, être honnête, discret(e), dynamique et motivé(e) par la fonction.



Atout : Une connaissance de base de l'anglais afin d'accueillir les visiteurs étrangers occasionnellement est un point positif mais pas obligatoire.





Offre :

L’IRM offre un poste de collaborateur technique NDT1 dans le cadre d’une convention premier emploi (moins de 26 ans) à durée déterminée.



Comment postuler ?

Si vous êtes intéressé par la fonction, que vous avez moins de 26 ans et que vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envoyer votre C.V. accompagné de votre lettre de motivation et de l’attestation prouvant que vous êtes demandeur d’emploi avant le 22 février par courrier électronique à rh_cpg@meteo.be