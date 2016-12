Des scientifiques de l’IRM publient un article de référence sur la constante solaire

Le climat de la Terre est essentiellement influencé par la quantité d’énergie que la Terre reçoit du Soleil. Cette énergie est quantifiée par ce que l’on appelle l’irradiance ou la constante solaire. L’IRM dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans la mesure de cette constante à partir de l’Espace et contribue par ce fait de manière importante à la recherche internationale sur le climat. Des scientifiques de l’IRM viennent de publier un article dans le prestigieux “Astrophysical Journal”, qui apporte une réponse aux deux questions liées à la constante solaire faisant débat depuis de nombreuses années dans le monde scientifique :

Le Soleil exerce-t-il une influence significative sur le changement de climat observé sur Terre?

Il est depuis longtemps connu que l’irradiance solaire varie en phase avec le cycle solaire tous les onze ans. Ce cycle est connu depuis environ 300 ans par l’observation des taches solaires. Ce cycle solaire de onze ans provoque de faibles variations de température sur Terre de l’ordre de 0,1°C à 0,15°C. La question de savoir si le Soleil influence de manière significative à plus long terme le changement de climat sur Terre restait ouverte, du moins jusqu’à maintenant. A partir d’une analyse détaillée des mesures spatiales disponibles sur la période 1982 à 2016, rien ne laisse supposer une influence des variations de la constante solaire à plus long terme (en plus du cycle de onze années) sur le changement de climat.

Quelle est la valeur moyenne de la constante solaire ?

En plus de la mesure des variations de la constante solaire, les scientifiques s’interrogeaient sur la mesure la plus précise possible de la valeur moyenne de celle-ci. Il s’agit d’un problème de métrologie qui exige l’utilisation de radiomètres absolus, non calibrés en fonction d’une source extérieure. Sur base de mesures que nous avons effectuées à partir de la Station Spatiale Internationale en 2008 et sur base d’une validation en laboratoire effectuée en 2013, nous avons pu déterminer que la valeur moyenne de la constante solaire pendant le cycle de onze ans est de 1363 W/m². Cette valeur consensus s’écarte assez fortement de « l’ancienne » valeur des années ’90 qui était de 1365 W/m², tout comme de la « nouvelle » valeur de 1361 W/m², récemment proposée par des collègues américains.

La variation journalière de la constante solaire mesurée par l'IRM depuis 1984

Si vous désirez obtenir plus d’informations à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec

Steven Dewitte - 02 373 06 24