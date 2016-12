Une page Facebook active pour l'IRM

L’IRM alimente depuis peu une page Facebook officielle avec des articles et des news variés sur des activités de l’IRM, des phénomènes météo particuliers ou encore des articles intéressants venus d’autres sources fiables.

Vous y retrouverez aussi nos avertissements à partir du niveau orange, pour les orages, les précipitations intenses et abondantes, les tempêtes, les chutes de neige et le verglas, le brouillard et les fortes marées, mais aussi les avertissements chaleur et froid.





Dans la mesure du possible, nous diffuserons des sessions « live », soit en cas de phénomènes particuliers, soit pour expliquer certains phénomènes météo.

Dès à présent, le bouton "Like" situé en haut à droite de la page d'accueil de notre site www.meteo.be vous permet de vous abonner à notre page officielle Facebook!