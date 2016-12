Nous recherchons des candidats pour une étude sur le rhume des foins

L’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et ses partenaires, l'IRM, la KU Leuven, l'UHasselt et l'Université de Namur s’associent pour

mener une étude visant à évaluer les relations entre la santé respiratoire et l’exposition aux pollens à l’aide d’une application sur téléphone portable.

Qui peut participer ?

Pour participer à cette étude, vous devez être allergique aux pollens de bouleau, d’aulne ou de noisetier et vivre dans la région de Bruxelles ou Marche-en-Famenne. Inscription à partir de décembre 2016. L’étude aura lieu entre janvier et juin 2017.

L’étude comprend :

Un questionnaire cadre de vie et santé,

cadre de vie et santé, Un enregistrement d’ activité et localisation par gsm,

d’ et localisation par gsm, Un enregistrement symptômes du rhume des foins.

Chaque volontaire recevra un retour personnalisé sur son niveau d’exposition aux pollens et sur les effets observés sur la santé et sera également informé des conclusions générales de l’étude.