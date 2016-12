Quel temps pour la super lune de ce 14 novembre 2016?

Ce lundi 14 novembre 2016, un système frontal, associé à un complexe dépressionnaire sur le nord de l'océan Atlantique, aborde le Benelux à partir de l'ouest. Cette perturbation donnera déjà lieu à des champs de nuages élevés (cirrus, cirrostratus) et moyens (altocumulus ou altostratus) généralement denses sur la majeure partie de la Belgique durant l'après-midi. Par conséquent, même dans les régions où les nuages bas et le brouillard se seront dissipés, le soleil sera voilé, voire masqué, par ces nuages d'altitude. Des pluies ou des bruines déjà présentes sur l'ouest du pays en mi-journée, se propageront graduellement vers le centre, pour atteindre l'Ardenne en fin de journée.

La précédente "super Lune" du 17 octobre 2016, prise par Thierry Leblicq.

Ce soir et cette nuit, la partie la plus active du système perturbé se situera sur nos régions et sera suivie d'air sensiblement plus doux mais très humide. Le ciel restera alors très nuageux à généralement couvert et le plafond nuageux s'abaissera davantage, avec des périodes de pluie ou de bruine. Ces conditions seront donc très défavorables à l'observation de la "super Lune". Si il y a peu de chance de pouvoir l'admirer dans notre pays, le sud-est de l'Allemagne (Bavière) pourrait par contre offrir des conditions plus propices en début de soirée, mais sous un ciel se voilant graduellement.