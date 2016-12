Noël et Nouvel An sous la neige?

Depuis ce 13 décembre, nous vous donnons une indication sur la possibilité d'un Noël blanc.



Une semaine plus tard, nous évoquerons dans nos textes la possibilité d'un Nouvel An avec paysage blanc.



Rendez-vous sur notre page de tendances à 14 jours pour le Nouvel An dès le 25 décembre.

Pour la Noël, rendez-vous dans les prévisions pour les prochains jours.