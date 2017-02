La météo difficile de ces 12 et 13 janvier

Comme prévu, notre pays est touché depuis her soir, le 12 janvier, par des vents forts, de fortes marées et chutes de neige.



Une zone de précipitations particulièrement active a traversé le pays et a laissé une couche de neige dans la plupart des régions qui a pu être localement assez épaisse.



On a mesuré au Mont-Rigi à 09h TL ce 13 janvier, une épaisseur de neige de 34 cm, dont 25 cm de neige fraîche depuis le 12 au soir. Cette couche de neige pourrait encore s'épaissir d'ici ce soir, car nous attendons encore de fortes averses de neige localement aujourd'hui.

La dépression de tempête qui a longé la frontière belgo-néerlandaise durant la nuit de jeudi à vendredi s'éloigne très rapidement vers les pays Baltes où elle va se combler. Cette dépression a surtout marqué le sud-est du pays par de fortes rafales (jusqu'à 100 km/h) et une couche de neige fraîche.

Voici quelques épaisseurs de neige relevées ce matin vers 08h00 TL :

Station Epaisseur de neige Nadrin 17 cm Stembert 15 cm Geromont 14 cm Bièvre 10 cm Uccle 8 cm Florennes 7 cm Frassem 6 cm Beauvechain 5 cm Gosselies 4 cm Bierset 3 cm Sint-Pieters-Rode 2 cm Zaventem, Brecht, Bilzen, Koersel 1 cm

La vidéo suivante est une animation des quantités de précipitations. Elle montre les images combinées des radars de Wideumont (IRM), Jabbeke (IRM) et Zaventem (Belgocontrol).

Le passage du noyaux dépressionnaire est clairement visible grâce à sa forme circulaire dans la zone de précipitations.

Voici quelques pointes maximales du vent observées dans une sélection de stations officielles dans la nuit du 12 au 13 janvier :



Zeebrugge : 104km/h

Luxembourg : 101 km/h

Humain et Dourbes : 94km/h

Middelkerke et Koksijde : 90km/h.

Buzenol : 86km/h

Beitem et Florennes : 83 km/h

Ernage et Saint-Hubert : 80km/h

Elsenborn : 76km /h

Pour aujourd'hui et ce week-end

Un anticyclone présent sur l'Atlantique s'approche peu à peu du continent. Couplé à notre ancienne dépression qui est placée près de la Baltique, cette situation va engendrer sur la Belgique une circulation de nord à nord-ouest et l'arrivée de courants perturbés ou légèrement instables. Cette orientation "nord à nord-ouest"pose un premier problème: ce vent soutenu en provenance de la mer du Nord, associé à une forte marée astronomique, causera ce vendredi après-midi une surcote importante du niveau de la mer.

Ensuite, avec le froid qui s'installe tout doucement, les précipitations arrivant sur le pays prendront la forme de fortes chutes de neige en Haute Belgique où pendant plusieurs jours, le mercure ne franchira plus la barre des zéro degré. Une accumulation supplémentaire de 10 à 25 cm de neige fraîche est notamment prévue en Ardenne la nuit de vendredi à samedi. Et cette situation perdurera tout le week-end. En plaine, si les maxima seront légèrement positifs, les températures nocturnes passeront également sous les zéro degré, ce qui signifie qu'un saupoudrage ou de petites accumulations seront provisoirement possibles.

Suivez nos dernières prévisions et avertissements