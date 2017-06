Formation post-graduat “Modélisation Météorologique et Climatique”

Pour l'instant, et ce déjà pour la 10ème fois, est organisée la formation post-graduat “Modélisation Météorologique et Climatique”. Cette formation unique est organisée par le groupe d'étude “Fysica en Sterrenkunde” de l'Université de Gand (Ugent), en étroite collaboration avec l'IRM et le “Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek “ (VITO).

Ce programme d'une durée d'1 an permet à de jeunes scientifiques de recevoir une formation de la part d'experts, les préparant à une carrière dans le milieu de la modélisation du temps et du climat. Afin que cette formation “colle” au maximum à l'état d'avancement actuel de la recherche dans le domaine, ces étudiants fournissent eux-mêmes un projet de recherche. Cette année, entre autres, ils comparent les prévisions du temps à très haute résolution du modèle ALARO aux observations du réseau MOCCA de l'UGent et étudient aussi, à l'aide de modèles climatiques régionaux comment les conditions climatiques liées à la pollution atmosphérique pourraient évoluer dans le futur.

Cela vous intéresse ?

Une conférence est organisée ce jeudi 11 mai à 19h00 à l'UGent au sujet de la modélisation météorologique et climatique, ainsi que sur le programme de la formation post-graduat de la prochaine année académique :

Programme