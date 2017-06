Un long week-end ensoleillé : ne sous-estimez pas les rayons du soleil !

Durant ce long week-end de l'Ascension, nous allons pouvoir profiter d’un temps estival, chaud et ensoleillé. L’IRM prévoit qu’un indice UV élevé accompagnera ce beau temps. La valeur de l’indice UV reflète les effets du rayonnement solaire sur une peau non protégée. Nous avons allongé les échéances de nos prévisions d’UV jusqu’au dimanche 28 mai, spécialement pour ce long week-end. Voici dans le tableau ci-dessous, nos prévisions de l’indice UV pour les prochains jours (sur base des prévisions météorologiques de ce mercredi 24 mai) :

Ces valeurs sont représentatives d’un ciel sans nuages.

Prévisions pour Indice UV prévu Mercredi 24 mai 6.7 Jeudi 25 mai

6.9 Vendredi 26 mai

7.4 Samedi 27 mai

7.3 Dimanche 28 mai 7.1

Voici ce que représentent les valeurs d’indice UV et leur effet sur votre peau :

Indice UV Intensité UV Brûlure de la peau < 2 très faible pas de risque 2 - 4

faible réaction lente 4 - 6

modérée brûlure facilitée 6 - 8

élevée coup de soleil rapide! 8 - 10 très élevée risque extrême!

Vous pouvez retrouver ces prévisions sur notre site web, pour l’indice UV à 2 jours d’échéance. Ces prévisions sont mises à jour tous les matins à 10h30.

A court terme, une surexposition au rayonnement UV peut conduire à un coup de soleil, non seulement inconfortable et douloureux, mais aussi malsain pour la peau. Les conséquences néfastes à long terme du rayonnement UV sont le vieillissement anticipé de la peau et des chances accrues de développer une inflammation ainsi qu’un cancer de la peau. Il est non seulement important de protéger votre peau, mais vos yeux aussi peuvent être affectés sur le long terme. Le rayonnement UV peut être la cause d’un certain nombre d’affections des yeux, comme la cataracte.

Pour votre bonne santé, l’IRM vous conseille de profiter du soleil mais en vous en protégeant. Vous trouverez quelques conseils pour vous protéger du soleil sur le site web suivant : http://www.cancer.be/pr-vention/soleil-et-uv/adopter-le-bon-comportement