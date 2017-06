Un indice UV exceptionnellement élevé

Le week-end du samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, des valeurs exceptionnelles d’indice UV ont été observées à Uccle. Le dimanche 11 juin, une valeur maximale de 9.1 a été même observée. L’indice UV est toujours très élevé aux alentours de cette période de l’année (entre la mi-juin et la mi-juillet), mais des valeurs supérieures à 9 jusqu’à présent ont été enregistrées seulement par deux fois depuis le début de notre série de données (1989-2017) à savoir le 24/06/2016 et le 11/06/2017.

Indice UV observée le dimanche 11 juin 2017

Quels facteurs influencent l’indice UV ?

La hauteur du soleil : plus le soleil est élevé dans le ciel, plus le rayonnement UV-B atteindra la surface de la terre. La hauteur du soleil dépend de l’heure de la journée et de la période de l’année ainsi que de l’endroit où vous vous trouvez. La couverture nuageuse : en général, la présence de nuages va contribuer à ce qu’il y est moins de rayons UV-B atteignant la surface de la terre. Cependant, dans certains cas (lorsque les nuages sont épars), il est également possible que le rayonnement UV-B se reflète sur les bords des nuages permettant à plus de rayonnement UV-B d’atteindre la surface de la terre. La hauteur à laquelle vous vous trouvez : plus vous vous trouvez haut, plus court est le chemin que les rayons UV-B doivent parcourir dans l’atmosphère et moins le rayonnement UV-B sera affaibli. La quantité totale d’ozone dans l’atmosphère : l’ozone est bien connu pour absorber le rayonnement UV-B. En d’autres termes, plus il y a de l’ozone dans l’atmosphère, moins de rayonnement UV-B atteindra la surface de la terre. Les propriétés réfléchissantes (l’albédo) de l’environnement : nous entendons par là dans quelle mesure la surface de la terre peut refléter le rayonnement UV-B rentrant. Certaines surfaces (telles que la neige et le sable clair) ont la propriété d’être hautement réfléchissant (albédo élevé) et augmentera l’indice UV par réflexion supplémentaire des rayons UV-B. Les aérosols (particules) : quand il y a des aérosols dans l’atmosphère, dans la plupart des cas, ceux-ci absorberont le rayonnement UV-B ce qui diminuera l’indice UV.

Dans le tableau ci-dessous vous pouvez voir les valeurs d’ozone journalières minimum et maximum observés ainsi que l’indice UV maximal mesurées au cours des derniers jours :

Jour Valeurs d’ozone minimum (DU) Valeurs d’ozone maximum (DU) Indice UV maximal Jeudi 8 juin 2017 348,8 365,3 6,7 Vendredi 9 juin 2017 360,8 412,4 5,8 Samedi 10 juin 2017 297,9 317,5 8,0 Dimanche 11 juin 2017 286,5 313,8 9,1 Lundi 12 juin 2017 310,1 321,3 5,1 Mardi 13 juin 2017 305,7 331,1 5,2 Mercredi 14 juin 2017 307,5 320,7 7,8

Pour les prochains jours, nous nous attendons (ciel sans nuage) à des niveaux élevés d’UV. Il est important de se protéger la peau suffisamment des rayons UV-B nocifs. Ci-dessous, vous trouverez les prévisions pour la semaine à venir.

Jour Prévision de l’indice UV maximal Jeudi 15 juin 2017 8,1 Vendredi 16 juin 2017 7,7 Samedi 17 juin 2017 8,1 Dimanche 18 juin 2017 8,2 Lundi 19 juin 2017 8,0 Mardi 20 juin 2017 7,5 Mercredi 21 juin 2017 7,5 Jeudi 22 juin 2017 7,5

Vous trouverez plus d’information sur l’indice UV sur la page de nos experts en matière d'UV.

Les observations actuelles se trouvent à sur cette page du site de l'IRM.

Vous pouvez également consulter les prévisions pour les trois prochains jours se trouvent à cet endroit.