50 ans d’imagerie satellitaire à l’IRM

Les premiers satellites météorologiques

Les premiers satellites météorologiques ont été lancés par les Etats-Unis dans les années ’60.



Il s’agissait de satellites polaires qui suivent une orbite basse autour de la Terre. Prendre des photos des nuages est la tâche la plus importante remplie par les satellites. Ces satellites étaient tout d’abord équipés de caméras. Par la suite, leur équipement fut complété par un instrument qui balaie la Terre ligne par ligne, dans différentes longueurs d’onde du visible et de l’infra-rouge. Les photos étaient envoyées vers une station de réception à partir d’un émetteur. Etant donné qu’un satellite suit une trajectoire précise – une orbite complète autour de la Terre dure environ 100 minutes – la station de réception devait être équipée d’une antenne traqueuse. La station de réception disposait alors d’environ 15 minutes pour réceptionner une photo.

Une de ces stations de réception a été installée à l’IRM en mai 1967. Le système se composait d’une antenne en forme de tire-bouchon qui pouvait suivre les satellites de passage, d’un récepteur radio et d’une unité d’impression.

Les photos, d’une résolution de 3km, étaient prises par des caméras à tube vidicon et étaient envoyées vers la station au sol, via le système Automatic Picture Transmission (APT). Les satellites de type Nimbus II et ESSA 2 prenaient les photos jusque dans les années ’70. Les photos étaient imprimées sur du papier pourvu d’une grille de latitude et de longitude, et étaient ensuite communiquées aux prévisionnistes. Toutes ces photos ont été archivées sur microfilms.

Satellite ESSA2 (crédits NASA)

Maniement de l’antenne

Le trajet exact du satellite devait être calculé afin de pouvoir prévoir le pilotage de l’antenne en conséquence.

Centre de contrôle de l'antenne de réception des photos.

Une des toutes premières photos reçue et imprimée à l’IRM, en date du 20 juin 1967, en provenance du satellite ESSA 2.

En 1976, le système de transmission analogique APT fut remplacé par le système High Resolution Picture Transmission (HRPT), un procédé digital avec une résolution de 1 km. L’ancienne antenne APT a été démontée et déménagée à l’observatoire Mira de Grimbergen.

L’apport des photos satellitaires est une révolution dans le domaine des prévisions météorologiques. Depuis le début, cette imagerie a été d’une grande qualité et a permis de montrer « noir sur blanc » les fronts et systèmes atmosphériques que les météorologistes ne pouvaient que déduire de leur théorie jusqu’alors. En plus de permettre la validation des données collectées au sol, ces photos ont été une des clés pour mieux comprendre la formation et le développement des systèmes atmosphériques, points de départ des prévisions météo.