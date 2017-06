1967-2017: la tornade d'Oostmalle

Ce dimanche 25 juin 2017 vers 16h15, cela fera précisément 50 ans (c’était aussi un dimanche) qu’une puissante tornade s’abattait sur Oostmalle (province d’Anvers) et y provoquait d’énormes dégâts. Il y eut également de nombreux blessés graves. Cette tornade était liée à un complexe orageux sévère qui avait déjà provoqué une tornade la veille au soir à Pommereuil dans le nord de la France, où 12 personnes avaient perdu la vie. Après une nuit plus calme, ce complexe orageux avait retrouvé toute sa vigueur au-dessus de notre pays. Vers 15h00, une tornade était signalée à Dikkebus (Ypres) mais c’est le village de Boezinge (Ypres) qui fut touché et de nombreux blessés et dégâts aux habitations furent signalés.

Sur les cartes météo reconstituées ci-dessous, on remarque une grande zone de basse pression qui remonte du nord-ouest de la France. A cette époque, nous ne disposions pas d’autant de stations de mesure que maintenant, et les stations disponibles ne mesuraient pas autant de paramètres qu’actuellement. Les mesures que nous recevions étaient aussi 3-horaires et non horaires. La station officielle la plus proche d’Oostmalle était celle de l’aéroport de Deurne. Sur les tableaux ci-dessous, la vitesse moyenne maximale passe subitement à 8 m/s vers 15h, mais le changement de direction du vent est aussi très important : à 12h UTC (alors 13h heure locale, l’heure d’été n’ayant été introduite qu’en 1977) un vent faible soufflait d’est-nord-est, mais vers 18h UTC, le secteur du vent change complètement pour provenir d’ouest-sud-ouest. Ceci indique qu’une zone de basse pression secondaire a accompagné la première vers notre territoire (les simulations de modèles réalisées plusieurs décennies plus tard l’ont prouvé). Ce changement de direction du vent est souvent (pas systématiquement) observé lorsque des tornades se produisent. Beaucoup de cisaillement du vent (càd les variations du vent avec l’altitude) est la cause de la présence de fortes rafales pendant les orages.

Cartes météo reconstituées du 25 juin 1967.

Nous avons essayé de reproduire les conditions de l’événement à l’aide d’un modèle atmosphérique. Une deuxième dépression plus petite s’est dirigée du nord-ouest de la France vers la Mer du Nord (et avait été confirmée sur les cartes météo de l’époque). Une zone active et étendue de précipitations et d’averses orageuses accompagnait cette zone de basse pression. Le modèle annonçait les averses actives avec plusieurs heures de retard sur la réalité, mais ceci nous a permis d’avoir une image assez parlante de la situation météorologique de cette journée. Comme nous l’avons déjà cité, il ne faut pas oublier que nous disposions de beaucoup moins d’observations au sol servant de point de calcul de départ aux modèles, qu’à l’heure actuelle.

Ce puissant orage s’est alors dirigé vers le nord-est du pays et a atteint la Campine anversoise une heure plus tard. Malgré les moyens d’observation limité de l’époque, nous sommes cependant certains que la tornade de Flandre occidentale et de Campine sont deux phénomènes distincts, bien que couplés au même système météorologique. Nous avons pu en conclure ceci car aucune trace connue n’existe d’une trajectoire de dégâts qui relierait la Flandre occidentale à la Campine anversoise.

Oostmalle célébrait entre autres ce jour-là le baptême d’un septième fils d’une même famille dans la maison communale, où le Roi, traditionnellement parrain de l’enfant, était représenté par le bourgmestre de l’époque. Quand, tout-à-coup, les gens ont vu par les fenêtres des panneaux, des planches et des morceaux de maison voler à l’horizontale. L’église s’est alors effondrée et les tourelles se sont brisées. Les témoins ont parlé d’une catastrophe qui n’a duré que quelques minutes. Certains se sont réfugiés dans des cabines téléphoniques pour ensuite en être éjectés sur la rue, sous les yeux des personnes qui se trouvaient déjà par terre. Une friterie située non loin de l’église détruite fut soufflée 40 m plus loin. Le chauffeur de la voiture de cérémonie qui avait amené le nouveau-né et sa famille à l‘hôtel de ville a vu sa voiture s’élever et se reposer au sol.

Vue du ciel d'Oostmalle après le passage de la tornade.

Les tornades ne sont pas exceptionnelles dans notre pays. On estime qu’il s’en produit environ 5 à 10 par an, mais on ne peut le confirmer que par les dégâts observés. Si une tornade se produit au-dessus d’une forêt pendant la nuit, dans une région à faible densité de population, il y a de fortes chances que celle-ci passe inaperçue. L’estimation de 5 à 10 tornades par an est donc certainement en dessous de la réalité. Cependant, la puissance de la tornade d’Oostmalle était exceptionnelle et fait d’elle la tornade la plus dévastatrice en Flandres depuis la deuxième Guerre mondiale avec, à en juger par le type de dégâts, des rafales de plusieurs centaines de km/h. L’on se souvient également de la tornade du 20 septembre 1982 qui avait dévasté le village de Léglise.

Credits Le Soir

Crédits Le Soir

Le bulletin météo de l’IRM de l’époque faisait mention d’orages, mais pas de tornades, car il est impossible de les prévoir avec précision. De nos jours, nous sommes en mesure de mieux repérer les situations lors desquelles les tornades et les très fortes rafales de vent se produisent qu’auparavant. Il n’est, par contre, pas encore possible de pouvoir prédire avec suffisamment de précision quelle commune, à quelle heure at avec quelle force une tornade risque de frapper. Ces phénomènes se produisent de manière trop locale et sur une durée très courte, et ne sont pas encore bien compris par les scientifiques.

Carte synoptique du 25 juin 1967 06h UTC

Quoi qu’il en soit, l’IRM suit de très près les cellules orageuses dangereuses et lance des avertissements de niveau orange (ou rouge si nécessaire) accompagnés de bulletins météo horaires détaillés, qui seront rapidement diffusés en radio, sur notre site web et par le Centre de Crise fédéral, via les Régions concernées.