Ciel ! Exposition au Palais Royal

Comme chaque année, le Palais Royal de Bruxelles ouvrira ses portes au public durant l’été pour une exposition sur le thème « Science et culture au Palais », qui débutera le samedi 22 juillet 2017.



Le Palais Royal, la Chancellerie du Premier Ministre et la Politique scientifique fédérale ont fait appel aux dix institutions scientifiques fédérales, dont l'IRM, et à l’Institut Géographique National pour organiser l’exposition ”Ciel !”. Issus de divers horizons, nos scientifiques abordent le ciel à leur façon, par le biais de la discipline qui est la leur et proposent de redécouvrir le ciel à travers une sélection de pièces qui se font écho.



Fidèle à la tradition, Technopolis®, le centre flamand des sciences et de la technologie, sera également présent. Cette année, il propose l’exposition interactive “À votre santé !“ pour vous apprendre à mieux connaître le corps humain.



Enfin, l´Association Royale Dynastie et Patrimoine Culturel présentera l’exposition “Karel van Vlaanderen, Prince | Régent | Artiste“ avec l’appui de la Fondation Roi Baudouin.

En pratique :



Palais Royal, Place des Palais, Bruxelles



Ouvert du samedi 22 juillet au dimanche 3 septembre 2017, de 10h30 à 16h30 (dernières entrées)

Fermé le lundi



Entrée gratuite



Des contrôles de sécurité seront effectués à l’entrée. Il est fortement déconseillé de se présenter munis d’un sac (sac à dos, sac de transport, …)