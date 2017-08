La sécheresse est un phénomène complexe qui peut avoir de lourdes conséquences sur la société. La complexité de ce phénomène se traduit non pas par une définition mais par plusieurs définitions du terme, ainsi que par plusieurs façons de la mesurer. De manière générale, le phénomène de la sécheresse est répartis en différentes catégories, chacune reprenant sa propore méthode de mesure. La sécheresse météorologique fait bien entendu partie de ces catégories. Elle est assez simplement définie comme étant l'écart des quantités de précipitations observées par rapport à la valeur normale correspondante. Ceci se produit de temps à autres, lorsque des zones de haute pression influencent notre temps. Si cette situation perdure, la sécheresse peut aussi se manifester dans le sol, avec parfois de graves conséquences pour l'agriculture. Ce type de sécheresse est donc aussi appelée "sécheresse agricole". Enfin, dans une phase ultérieure, cette sécheresse peut également avoir des conséquences sur les bassins et les rivières. On parlera alors de "sécheresse hydrologique".