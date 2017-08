L’Ouragan Harvey frappe le sud-est du Texas

L’ex-ouragan « Harvey », rétrogradé en tempête tropicale depuis samedi soir, affecte toujours le sud-est du Texas. Il a atteint cette région ce vendredi 25 août. Son œil, et la zone des vents les plus forts située juste autour de celui-ci, ont touché la côte durant la nuit de vendredi à samedi ; les vents les plus intenses dépassaient alors les 210 km/h (vitesse moyennée sur 1 minute) situant alors cet ouragan en catégorie 4. En s’enfonçant dans les terres ce samedi, l’ouragan a diminué en intensité et a été rapidement rétrogradé en catégorie 1, puis en tempête tropicale (vent moyenné sur 1 minute inférieur à 118 km/h) en soirée. Un cyclone puise en effet son énergie dans l’air humide au-dessus des eaux chaudes; dès qu’il quitte celles-ci, il voit donc son « carburant » fortement réduit.

Photo satellite de Harvey prise le vendredi 25/8 à 19h25 (TL).

Outre les vents violents, Harvey a donné lieu à des précipitations abondantes conduisant à des inondations. Ce lundi matin, des observations faisaient état de cumuls autour de 500 ou 600 litre/m² dans la région de Houston, depuis le début de l’événement. Des quantités de 300 à 600 litre/m² sont encore prévues pour ce mardi. Dans certaines zones, cela pourrait conduire à un total dépassant les 1000 litres/m² ; ce qui équivaut à 15 mois de précipitations dans le centre de la Belgique!

Cumuls de précipitations durant les 24h du 27 août, estimés à l’aide des images RADAR. L’échelle est en « inches » (pouces) => 1 inch (pouce) = 25,4 mm ou litres/m².

Ces cumuls extrêmes s’expliquent par la combinaison des facteurs suivants:



-Comme tous les ouragans, Harvey contient de l’air très humide qui conduit à des pluies souvent intenses;



-Etant soumis à une circulation générale faible, Harvey se déplace lentement et son mouvement reste confiné dans la même zone en décrivant même une boucle. Il se déplace actuellement à à peine 4 km/h. Les dernières prévisions du NWS (National Weather Service of USA) indiquent que Harvey devrait continuer à dériver vers le sud-est et temporairement regagner les eaux du Golfe du Mexique durant les prochaines 48 heures, avant d’entrer à nouveau dans le Texas et mettre le cap vers le nord-est. Par conséquent, l’activité pluvieuse affecte pratiquement les mêmes régions durant des heures, voir des jours;



-L’ouragan restant toujours à proximité (de part et d’autre) de la côte, il continue alors à être (au moins partiellement) alimenté par l’air maritime humide au-dessus du Golfe du Mexique. Cette configuration contribue alors à maintenir son activité.







[Ces explications sont basées sur des informations fournies par le National Hurricane Center (NHC)/NOAA/NWS]