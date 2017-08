Nouvelle édition de l’Atlas international des nuages

L'Atlas international des nuages de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est la référence mondiale pour l'identification et la classification des nuages et des autres météores. En s'y référant, les Membres de l'OMM garantissent la cohérence des observations dont ils rendent compte autour de la planète.

Cumulus congestus homogenitus, Smolnice, République Tchèque.

Publié pour la première fois il y a plus d'un siècle, en 1896, l'Atlas n'a que rarement été réactualisé. Or, notre monde a beaucoup évolué depuis ses dernières mises à jour (1975 pour le Volume I et 1987 pour le Volume II), notamment en raison de l'avènement de l'Internet et de l'invention de téléphones cellulaires munis d’un appareil photo. Les connaissances scientifiques ont elles aussi considérablement progressé : l'heure était venue de publier une nouvelle version.