L'ouragan Irma reste très actif dans les Caraïbes

On a relevé un vent maximum (moyenné sur 1 minute) estimé à 296 km/h, avec des rafales de 361 km/h. Il s'agit donc d'un cyclone tropical de catégorie 5, soit le niveau maximum de l'échelle de Saffir-Simpson.

Ce jeudi, en milieu de journée, le centre de l'ouragan se trouvait au nord-est de la République Dominicaine. Il se dirige (à une vitesse de l'ordre de 25 km/h) vers le sud des Bahamas, et devrait poursuivre sa trajectoire vers l'ouest-nord-ouest, entre les Bahamas et Cuba ce vendredi et ce samedi. La plupart de ces régions sont en alerte. Irma pourrait ensuite menacer la Floride et la Georgie dimanche ou lundi mais, à un telle échéance, l'extrapolation de la trajectoire présente encore des incertitudes.



Jusqu'au prochain week-end, l’œil du cyclone se déplacera au-dessus des eaux chaudes avec peu de cisaillement de vent; ce qui contribuera à alimenter le système en humidité et maintiendrai la structure de l’ouragan. Par conséquent, Irma conservera une forte intensité et pourrait ainsi rester en catégorie 5 jusque ce vendredi inclus, avant une possible rétrogradation au niveau 4 ce samedi (ce qui constitue encore un ouragan majeur) en cas d’une augmentation de cisaillement de vent.

Prévision de trajectoire d'IRMA fournie par le NOAA, ce jeudi 07/09/2017.