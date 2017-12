Ophélia a atteint l’Irlande ce lundi

L'ex-ouragan Ophelia a atteint les côtés du sud-ouest de l'Irlande ce midi, avec déjà des rafales de plus 120 km/h mesurées à la station de Cork Airport, 155 km/h à Roches Point et 176 km/h à Fastnet Rock (en mer), vers 11h00 TL.

La dépression post-tropicale poursuivra sa route dans le courant de l'après-midi et la nuit de lundi à mardi vers le nord-ouest de l'Irlande en perdant progressivement de l'intensité.

Les effets d'Ophelia se font déjà ressentir depuis hier sur nos régions, avec des températures très douces pour la période de l'année.

A 14h00 TL ce lundi 16 octobre, le mercure affichait 22,6°C à la côte, 24,5°C à Uccle et 23,4°C en Ardennes.

Les températures devraient encore un peu grimper jusque la fin de l'après-midi.

Ophelia exerce un autre impact sur la Belgique, en faisant remonter d'Afrique du Nord vers nos régions plusieurs couches atmosphériques constituées principalement de sables. Ces couches atmosphériques situées à une altitude de 1.5-2km ont été détectées par le réseau de ceilomètres-LIDAR de l'IRM.

Images from our Roches Point weather webcam.

Trees are coming down.

Roches Point has a mean wind speed of 111km/h

Gusts of 156km/h#Ophelia pic.twitter.com/NEsTvuob6M