Visite de Mme la Secrétaire d’Etat Zuhal DEMIR au Centre de Physique du Globe

Ce 31 octobre 2017, le Centre de Physique du Globe de l’IRM a eu l’honneur de recevoir la visite de Mme Zuhal DEMIR, Secrétaire d’Etat à la Politique Scientifique.

Au cours de cette visite, nous avons donné un aperçu des différentes activités menées au Centre de Physique du Globe : activités du laboratoire de magnétisme environnemental (comprenant notamment l’archéomagnétisme et le développement de nanoparticules destinées à de nouvelles méthodes magnétiques de traitement du cancer), activités de la section ionosphère et rayonnement cosmique (créant des services de météo spatiale), ainsi que les activités de mesure du champ magnétique terrestre (comprenant la conception et la réalisation des instruments de mesures). Le projet Magnetic Valley, comprenant le développement des infrastructures du Centre, une forte composante d’engineering et un volet de sensibilisation des sciences auprès du jeune public, a également été présenté en mettant l’accent sur les réalisations et les activités à venir. Enfin, nous avons illustré le processus de valorisation économique de la recherche mené dans le cadre du projet Magnetic Valley à travers l’exemple des observatoires magnétiques automatiques.

Mme la Secrétaire d’Etat s’est dite impressionnée par l’activité du Centre, et nous la remercions vivement pour son intérêt.