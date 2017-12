L'IRM lance WOW-BE : the weather together !

L'IRM vient de lancer une nouvelle initiative, le Weather Observations Website Belgium (WOW-BE), en collaboration avec la VLA (Vereniging Leraars Aardrijkskunde), Fégépro (Fédération des Professeurs de Géographie), le UK Met Office (équivalent anglais de l'IRM) et le KNMI. Ce projet permet de rassembler et de partager des observations météorologiques faites par des particuliers, dans des écoles ou d'autres organisations. Le concept WOW a été lancé en 2011 par le service météorologique national anglais, le Met Office. Entre-temps, plus de 10.500 stations réparties dans 220 pays font partie de ce réseau. L'IRM a travaillé en étroite collaboration avec le KNMI (l'équivalent néerlandais de l'IRM) et le Met Office à l'élaboration du portail WOW-BE, qui sera en constante amélioration grâce à cette collaboration. En résumé : WOW-BE devient LA plateforme sur laquelle tout le monde pourra partager, consulter, comparer et archiver de vraies observations météo.



Grâce au lancement de ce portail, l'IRM fait un premier pas dans la direction du "crowdsourcing" et de la science pour tout le monde, dans laquelle le citoyen peut prendre une part active dans la recherche scientifique. Les données rassemblées par les particuliers ont une certaine valeur scientifique et seront utilisées pour différentes applications par l'IRM.

WOW-BE va plus loin que de simplement collecter des observations. L'IRM entend ainsi renforcer le lien qui l'unit avec toutes les personnes ayant un intérêt pour la météo et le climat, et de ce fait, relancer l'intérêt de la population envers ces domaines de recherche, et en particulier, des plus jeunes d'entre nous. Vous l'aurez compris, l'intérêt éducatif de WOW-BE en est une composante essentielle.





Venez en apprendre plus sur le site web de WOW-BE : https://wow.meteo.be