L’IRM contribue au programme européen Horizon 2020

Un nouveau projet faisant partie du programme européen Horizon 2020 “Framework Programm for Research and Inovation” à un consortium international auquel la section “Ionosphère et Météorologie spatiale” de l’IRM participe. Le projet a pour titre "Warning and Mitigation Technologies for Traveling Ionospheric Disturbances, Tech-TIDE" (http://cordis.europa.eu/project/rcn/212425_en.html) et a débuté en novembre 2017.

Ce que l’on appelle les Travelling Ionospheric Disturbances (TIDs) sont des ondes de densité plasmiques qui se déplacent dans l’ionosphère à différentes vitesses et fréquences. Elles constituent un risque de mauvais fonctionnement des technologies faisant appel à l’ionosphère, comme par exemple la navigation par satellites, les communications radio à hautes fréquences et la radiolocalisation, la radioastronomie et bien d’autres.

Des TIDs se produisent chaque jour mais sous une grande variété de vitesse, de longueur d’onde, d’amplitude, etc. Il a, de ce fait, toujours été impossible de les détecter et de les classifier jusqu’à présent. Un des objectifs principaux de ce projet est le développement d’un système de détection automatique et de procédures permettant de protéger nos technologies qui utilisent les ondes radio.

Plus d’informations seront publiées sur le site internet du projet au fur-et-à-mesure de son avancement

www.tech-tide.eu (en anglais).