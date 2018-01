Les vents violents du 18 janvier 2018

Pendant la matinée du jeudi 18 janvier une tempête a fait ravage dans notre pays.



Elle était en partie provoquée par un courant-jet puissant qui a créé un creusement rapide de la dépression et est arrivée à la mer du Nord en provenance de l'océan Atlantique et en passant par le Royaume-Uni .

Au niveau de la mer du Nord Belge, 9 Bft (tempête) a été mesuré et pendant 10 minutes il s'agissait même d'une forte tempête (10 Bft). Les plus fortes rafales étaient de 119 km / h mesurées à l'aéroport de Deurne, 112 km / h à Zeebrugge et 108 km / h à Stabroek et Schaffen.



Dans toutes les provinces, localement au moins le seuil d'alerte de 80 km / h a été atteint.



L'IRM avait prévu le code orange pour les provinces avoisinant les Pays-Bas et l'Allemagne et pour la côte. Dans presque toutes les provinces, il y a eu des rafales de plus de 100 km / h, ce qui justifiait une alerte orange.