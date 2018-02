Devenez Ambassadeur pour WOW-BE

Depuis le lancement de notre site web participatif fin 2017, nous comptons déjà 4 ambassadeurs WOW-BE !

Faites connaissance avec eux !

Vous êtes enseignant dans une école qui dispose d’une station météo connectée à WOW-BE et vous désirez partager votre expérience et les bénéfices qu’en retirent les élèves ?

Vous êtes un passionné de météo qui ne recule devant aucun effort afin d’effectuer des mesures les plus précises possible ?

Vous êtes mordu d’électronique et avez construit votre station de mesures de vos propres mains ?

Nous recherchons des ambassadeurs pour WOW-BE, qui ont envie de partager leur motivation sur l’installation et leurs interactions avec le réseau WOW-BE. Contactez-nous via le formulaire WOW-BE, et nous mettrons ensemble un petit article online dans cette rubrique. Vous désirez apporter votre aide à d’autres utilisateurs de WOW-BE quant à leur station météo ou à leur connexion au réseau, sans pour autant devenir ambassadeur ? C’est possible ! Contactez-nous via le formulaire WOW-BE en vous annonçant comme « WOW-BE gourou », et en indiquant au sujet de quel type d’installation vous pouvez apporter votre aide. Lorsque nous recevrons des demandes d’informations sur ce type d’installations, nous transmettrons votre adresse mail au demandeur, afin qu’il puisse prendre contact avec vous.