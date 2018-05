Orages du 29 avril 2018

Ce samedi 28 avril peu avant midi, l’IRM avait déjà émis un avertissement de couleur orange concernant l’épisode orageux qui a touché principalement la moitié sud-est du pays ce dimanche 29 avril en fin d’après-midi et en soirée.



Une dépression centrée juste à l'est de Paris ce dimanche à la mi-journée s’est déplacée lentement vers le nord en direction de notre pays. Elle sera d’ailleurs encore à proximité de la Belgique ce lundi soir, positionnée sur la mer du Nord.



A l’arrière d’une perturbation pluvieuse, le sud-est du pays s’est retrouvé dimanche après-midi et dimanche soir dans un secteur chaud, siège d’une instabilité atmosphérique marquée, aussi bien d’un point de vue thermique que dynamique. Du cisaillement était présent (changement de force et de direction du vent en fonction de l’altitude) et l’énergie nécessaire à la convection largement suffisante. Des cellules orageuses organisées, à l’origine de rafales de vent importantes et de grêle, se sont bien déplacées vers le nord depuis la France, à l’est de la limite entre l’air chaud et l’air froid (températures de l’ordre de 10 à 13 degrés sur l’ouest du pays et relativement chaudes dans sa partie est, supérieures à 20 degrés).



Après cette prévision générale, des bulletins d’avertissements spéciaux ont été émis heure par heure dès dimanche en fin d’après-midi jusqu’à minuit, pour accompagner précisément les cellules orageuses dans leur traversée de notre territoire et avertir d’une manière plus ciblée les provinces concernées.