Un scientifique de l’IRM/SCK·CEN/ et de l’Université de Gand gagne un prix international

Dans un contexte de sécurité nucléaire, l’IRM a participé au workshop NERIS qui était organisé pour la 4ème fois cette année. Le workshop a eu lieu à Dublin (Irlande) et était organisé par l’Environmental Protection Agency (EPA) irlandaise.

Ce workshop a pour but de rassembler les divers experts scientifiques qui travaillent de près au plan de sécurité nucléaire et radiologique européen afin qu’ils puissent partager leur expertise sur les récents développements de cette branche de recherches.

Cette année, et ce pour la première fois, une récompense pour un jeune scientifique « Young Scientist Award » était décernée. Ce prix a été remporté par Dr Pieter De Meutter pour sa présentation intitulée « Source localisation of the Ru-106 detected in autumn 2017 ». Les résultats de cette recherche ont déjà fait l’objet d’un article sur notre site web en décembre 2017 : Le SCK•CEN et l'IRM publient une étude sur la présence de ruthénium-106 radioactif.

Pieter De Meutter reçoit le prix des mains du Dr Wolfgang Raskob (KIT, à droite) et du Dr Thierry Schneider (CEPN, à gauche).

Ces résultats mettent en évidence la bonne collaboration entre l’IRM et le CEN (Centre d’Etudes Nucléaires) et confirment que la recherche autour de la détermination de la source est considérée comme étant un domaine « state-of-the-art » par la communauté scientifique. Toutes nos félicitations à Pieter !