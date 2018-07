Vise haut!

S’il faut retenir une chose de nos Diables Rouges pendant la coupe du monde de football, c’est qu’il faut toujours viser le plus haut possible pour réaliser ses rêves.

Lors de nos prochaines portes ouvertes des 29 et 30 septembre 2018 prochains, vous aurez une opportunité extraordinaire de viser très haut… au sens propre du terme ! Pendant ces 2 jours de portes ouvertes, nous lâcherons quelques ballons météorologiques pour nos visiteurs. Un de ces ballons sondes pourra emmener quelque chose vous appartenant et ainsi peut-être réaliser un de vos rêves.

Les ballons sont gonflés à l’hydrogène et ont un diamètre d’1,5 m à 2 m. Ces ballons météorologiques peuvent emporter une masse maximale de 2 kg jusqu’à 30 km d’altitude, soit trois fois plus haut que l’altitude limite d’un avion de ligne. L’air est si rare à cette hauteur (99% de l’atmosphère se trouve en dessous) que le ciel se colore en noir, notre planète devient bleue et la courbure de la Terre y est même visible !

Vous rêvez de pouvoir immortaliser ce moment sur photo ou vidéo ? Cela vous semble-t-il être le laboratoire idéal pour une de vos expériences ? Voulez-vous tester les effets de ces conditions extrêmes sur un objet quelconque ? Faites-le nous savoir. Téléchargez le formulaire de participation ci-dessous et renvoyez-le-nous via e-mail (infometeo@meteo.be) avant le 12 septembre. Bien entendu, toutes les propositions devront correspondre aux critères requis dans le règlement du concours repris ci-dessous. Un jury composé que quelques experts de l’IRM évaluera votre proposition sur des critères de faisabilité, originalité, innovation et poids. Etant donné que nous prévoyons de nombreux lancements de ballons supplémentaires lors des portes ouvertes des 29 et 30 septembre, il y a de fortes chances pour que votre proposition en fasse partie. Vous saurez au plus tard le 14 septembre si vous faites partie des heureux sélectionnés. Bonne chance !

Quelques résultats des éditions passées :



http://www.meteo.be/meteo/view/fr/10667115-Concours+de+ballons-sondes+%3A+les+premiers+resultats.html

http://www.meteo.be/meteo/view/fr/16433290-Resultats+du+concours+de+lancement+de+ballons+lors+des+portes+ouvertes+du+11+et+12+octobre+2014.html

Formulaire d'inscription Vise Haut !

Règlement du concours