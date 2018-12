Une collaboratrice de l’IRM obtient son doctorat

Le 12 Octobre 2018, Veerle De Bock, collaboratrice de l’IRM, a obtenu son doctorat à l’Université Libre de Bruxelles après avoir soutenu sa thèse intitulée : ‘Analysis and Interpretation of Aerosol Optical Depth values retrieved from a Brewer spectrophotometer at Uccle, Belgium’.

La recherche de Veerle comportait deux parties. Dans une première partie, une nouvelle méthode a été développée permettant de déduire l’épaisseur optique des aérosols, en utilisant les mesures d’un spectrophotomètre Brewer. En même temps, une nouvelle méthode a été élaborée pour supprimer les observations influencées par les nuages. Cela a abouti à une série chronologique de l’épaisseur optique des aérosols à Uccle de 2006 à 2015, illustrée dans la figure ci-dessous.

Série chronologique de l’épaisseur optiques des aérosols à Uccle.

Dans la deuxième partie de la thèse, les séries à long terme du rayonnement UV, du rayonnement solaire total, de la colonne d’ozone totale et de l’épaisseur optique des aérosols ont été étudiés. Il a été établi entre autres, qu’à Uccle, il y avait une augmentation du rayonnement UV, du rayonnement solaire total et de la colonne d’ozone totale, tandis que l’épaisseur optique des aérosols avait diminué au cours de la même période. Il a aussi été vérifié si les changements du rayonnement UV pouvaient être expliqués et prédits sur la base des trois autres paramètres.