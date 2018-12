Réunion internationale : Des séries temporelles pour l’étude du climat

La 4e réunion du groupe de guidance du Climate Monitoring SAF (CM SAF) s’est tenue à l’IRM les 3 et 4 décembre 2018.

“SAF” signifie Satellite Application Facility et ils sont financés par Eumetsat, l’organisation européenne pour les satellites météorologiques. Le consortium CM SAF est constitué par les services météorologiques nationaux de l’Allemagne, la Belgique, la Finlande, l’Angleterre, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le CNRS et EUMETSAT. Le CM SAF construit, à l’aide d’observations (globales) de différents satellites, des séries temporelles utiles à l’étude du climat, et qui remontent au début de l’ère satellitaire. Certaines de ces nombreuses séries temporelles fournissent des informations quant à l’évolution, sur les 40 à 50 dernières années, de la nébulosité, du rayonnement ou encore de la neige, par exemple.

Avant que ces séries ne soient mises à disposition pour les utilisateurs, elles doivent subir une évaluation en profondeur. Les résultats de ces panels d’évaluation sont discutés par le groupe de guidance. Il décide si les données conviennent aux exigences des utilisateurs avant que celles-ci ne soient mises à disposition des institutions scientifiques et des universités, où elles serviront aux études sur le climat. En plus de cette tâche, le groupe de guidance suit les activités de l’équipe du projet et donne son avis sur ses futurs développements.